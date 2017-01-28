Сотрудник Госавтоинспекции в Курском районе оказал помощь замерзающему водителю

Ночью ставропольчанин ехал на автомобиле в Моздок и повредил колесо на трассе, рассказали в пресс-службе краевого полицейского главка. Пытаясь исправить ситуацию и устранить поломку, водитель потратил много времени и замерз. Как раз в это время контролировать ночные наряды отправился командир роты ДПС района Вадим Миранов. Он увидел стоящий на аварийке автомобиль и оказал первую помощь водителю. Но СТО, где можно было исправить шину, открывалась только утром. Автоинспектор забрал поврежденное колесо и через некоторое время вернулся уже с починенным. Водитель продолжил поездку. Эту ситуацию изложил в письме, поступившем в УГИБДД ГУ МВД России по краю, автор благодарил сотрудника Госавтоинпекции.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170128/sotrudnik_gosavtoinspektsii_v_kurskom_rayone_okazal_pomosch_zame_100019.html