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28 января 2017 г.

Конференция школьников «Юность. Наука. Культура» прошла в Александровском районе

Районная научно – практическая конференция школьников «Юность. Наука. Культура» прошла в Александровском районе

На базе средней школы № 2 села Александровского прошла районная научно-практическая конференция «Юность. Наука. Культура» для учащихся 9 -11 классов общеобразовательных организаций района. В ней приняли участие 107 обучающихся и педагогов.

– Идея проведения подобного форума юных исследователей возникла еще в начале 90-ых годов прошлого века, – рассказывает начальник отдела образования администрации Александровского

района Н. Герасимова, – поэтому уже можно говорить о сложившейся традиции. Научно-практическая конференция «Юность. Наука. Культура» обрела за эти годы свое лицо, сформировала коллектив единомышленников.

В рамках конференции 44 учащихся из всех образовательных учреждений района защищали свои исследовательские работы по истории, обществознанию, литературе, химии, биологии, информатике, математике, физике, иностранному языку, географии. С большим интересом слушали участники конференции выступления на такие неординарные темы, как «Тайны наследия Славянских богов», «Александровский Стоун Хендж», «Arduino в школе» «Краснокнижные растения в окрестностях села Калиновского».

По итогам конференции «Юность. Наука. Культура» 9 участников получили первое место, 18 стали призерами. Наибольшее количество призовых мест у учеников средних школ № 2 и № 16.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170128/konferentsiya_shkolnikov_yunost_nauka_kultura_proshla_v_aleksand_99997.html
Фотография к статье Конференция школьников «Юность. Наука. Культура» прошла в Александровском районе
Районная научно – практическая конференция школьников «Юность. Наука. Культура» прошла в Александровском районе
Районная научно – практическая конференция школьников «Юность. Наука. Культура» прошла в Александровском районе
Фото из архива администрации Александровского района
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