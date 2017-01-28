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28 января 2017 г.

Четверых лидеров криминальной группировки задержали на Ставрополье

Операцию по задержанию лидеров преступной группировки провели сотрудники Главного управления МВД России по СКФО, сообщила пресс-служба ведомства. Они работали по реализации ранее возбужденных дел по статье УК РФ «Вымогательство». Оперативники работали одновременно в Пятигорске, Георгиевске и Новопавловске.

Как считают в окружном главке, задержанные имеют отношение к серии вымогательств денег у предпринимателей Ставрополья. Во время обыска в доме одного из фигурантов дела был изъят пистолет, оснащенный в кустарных условиях под стрельбу боевыми патронами. В домах еще двух участников группировки обнаружены наркотики – героин, марихуана и синтетический наркотик. Еще у одного криминального лидера из Пятигорска полицейские нашли долговые расписки, документы на право собственности имущества предпринимателей, поддельное удостоверение ветерана спецназа одного из силовых ведомств и другие документы, важные для расследования уголовного дела.

Как подчеркнули в окружном главке, два члена группы были ранее за аналогичные преступления, незаконное хранение наркотиков и умышленное уничтожение чужого имущества. Трое из задержанных заключены под стражу.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170128/chetverykh_liderov_kriminalnoy_gruppirovki_zaderzhali_na_stavrop_100017.html
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