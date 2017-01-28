Четверых лидеров криминальной группировки задержали на Ставрополье
Операцию по задержанию лидеров преступной группировки провели сотрудники Главного управления МВД России по СКФО, сообщила пресс-служба ведомства. Они работали по реализации ранее возбужденных дел по статье УК РФ «Вымогательство». Оперативники работали одновременно в Пятигорске, Георгиевске и Новопавловске.
Как считают в окружном главке, задержанные имеют отношение к серии вымогательств денег у предпринимателей Ставрополья. Во время обыска в доме одного из фигурантов дела был изъят пистолет, оснащенный в кустарных условиях под стрельбу боевыми патронами. В домах еще двух участников группировки обнаружены наркотики – героин, марихуана и синтетический наркотик. Еще у одного криминального лидера из Пятигорска полицейские нашли долговые расписки, документы на право собственности имущества предпринимателей, поддельное удостоверение ветерана спецназа одного из силовых ведомств и другие документы, важные для расследования уголовного дела.
Как подчеркнули в окружном главке, два члена группы были ранее за аналогичные преступления, незаконное хранение наркотиков и умышленное уничтожение чужого имущества. Трое из задержанных заключены под стражу.