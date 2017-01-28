9 автомобилей столкнулись под Ставрополем из-за рассыпанного на дороге жома

27 января около 18 часов 30 минут на пятом километре автодороги «Подъезд к городу Ставрополю со стороны ФАД Кавказ» (территория Кочубеевского района) водитель автомобиля «Мерседес Бенц» рассыпал сыпучий груз – жом – на проезжую часть, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Через два километра, заметив потерю груза, водитель грузовика остановился и оставил транспортное средство на обочине. В 19 часов в этом месте автодороги водитель автомобиля «Митсубиши Аутлендер» не справился с управлением, развернулся и врезался в «Лексус». Одновременно на «Митсубиши» налетел «ВАЗ-2110». Пытаясь избежать аварии, водитель автомобиля «Хонда Фитц» создал новую аврийную ситуацию: он въехал в ехавший попутно «ВАЗ -21102». На фоне этой дорожной неразберихи еще и «Тойота Камри» сталкивается с «Фольксвагеном Джетта». И, в завершение, водитель «БМВ» тоже хотевший объехать аварию, не справился с маневром и столкнулся с «Камри». Все транспортные средства двигались в направлении Ставрополя.

После массового столкновения, к удивлению и счастью, медицинская помощь на месте понадобилась только двум водителям. В больницу не пришлось ехать никому.

На месте аварии, уточняя обстоятельства, работали сотрудники ГИБДД. Водитель «Мерседеса», рассыпавшего груз и создавшего препятствие для движения, установлен и доставлен на место ДТП. 32-летний житель Краснодарского края утверждает, что увидел, что груз сыпется на дорогу через несколько минут после того, как начался процесс.

Движение по аварийному участку было организовано по одной полосе. За два часа автомобили были убраны, жом с трассы собран. Движение продолжено в штатном режиме.

По факту происшествия проводится проверка, на водителя составлен административный материал за загрязнение проезжей части. В гражданском порядке он будет нести ответственность за все ДТП.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170128/9_avtomobiley_stolknulis_pod_stavropolem_izza_rassypannogo_na_do_100018.html