Запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией продлен на 60 дней

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 января 2017 г. «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» торговля «боярышником» приостановлена еще на 60 дней.

Решено вновь приостановить розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Это связано со случаями массовых острых отравлений людей, в том числе, со смертельными исходами.

Напомним, что прежний запрет был установлен на период с 26 декабря прошлого года по 26 января нынешнего на фоне массового отравления поддельным концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске. Тогда вместо этилового спирта злоумышленники использовали метиловый. Запрет касался продукции крепостью более 25 процентов (кроме парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей).

Новый запрет устанавливается на период 60 дней начиная с 27 января и касается продажи продукции крепостью более 28 процентов, осуществляемой ниже минимальной розничной цены аналогичной по объему и градусам легальной алкогольной продукция.

Исключение – стеклоомывающие жидкости, нежидкая спиртосодержащая непищевая продукция, а также спиртосодержащая непищевая продукция с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление.

По данным Роспотребнадзора, смертность от алкоголя в новогодние праздники сократилась на 65 процентов, а количество отравлений – на треть. Снижение, считают в ведомстве, стало следствием запрета. Всего в период праздников в 2016-2017 году погибли 228 человек, год назад отравился насмерть 641 человек.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170127/zapret_na_torgovlyu_spirtosoderzhaschey_nepischevoy_produktsiey__100016.html