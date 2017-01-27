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27 января 2017 г.

Задержали женщину, находившуюся в международном розыске более 12 лет

Следственные органы расследуют уголовное дело в отношении бывшей заведующей Суворовским учебно-консультационным комбинатом государственного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа Предгорного района». Женщина обвиняется в совершении пяти фактов получения взятки и пяти эпизодов служебного подлога.

В 2004 году она несколько раз получала деньги и алкогольную продукцию за то, что вписывала в официальные документы, необходимые для получения загранпаспорта и шенгенской визы, ложные сведения о том, что граждане учатся в вечерней школе. После возбуждения уголовного дела, находясь под подпиской о невыезде, женщина скрылась и была объявлена в международный розыск. Все 12 лет с момента совершения преступления велась работа по розыску обвиняемой. Оперативники нашли женщину на территории Республики Кипр и выяснили, что она собирается приехать в Россию. В аэропорту Краснодара женщина была задержана и заключена под стражу, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170127/zaderzhali_zhenschinu_nakhodivshuyusya_v_mezhdunarodnom_rozyske__99948.html
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