Ну чё, замуж вышла? (Встреча с одноклассником) / «Ставропольская правда» от 27 января 2017 г.

А ведь я столько могла тебе рассказать, только спроси ты об этом при той случайной встрече. Например, как мне Москва, как здорово она изменилась с моей первой поездки сюда. Ну или об учебе – о диссертации, которая все еще не покинула чертоги моего разума, из-за чего ее автор рискует покинуть чертоги университета. Или о работе – о моей крошечной роли в мире большого диджитала, веб-продакшна и еще парочки модных терминов, которые не значат ровным счетом ничего нового. Да что там, я бы поведала тебе о необычайных женщинах туарегов и мужчинах племени пираха, окружностях Вилларсо и кругах Эйлера, культе карго и кланах Кахуна.

Я бы ответила, зачем перед замесом просеивать и так чистую муку, в чем секрет самого вкусного в мире домашнего сыра, который готовит моя мама (шучу, не ответила бы: это семейный секрет), и как вынуть костяк из утки, не повредив ее. Я бы рассказала, почему тонет остров Кирибати и не тонет клоп-водомерка, почему мне нравится сенегальский, малийский, шведский рэп, но не нравится русский, почему умер Миклухо-Маклай и у кого хранились резцы Патриса Лумумбы, как термиты строят свои жилища и какой цвет выбрал в 2017 году институт Пантон, почему бежит молодежь из Эритреи и по чему бежит Усейн Болт, как красиво цветет айва у нас во дворе и тюльпаны в степях Калмыкии, кто проживает на дне океана, а кто населяет Мадагаскар, почему шляпа Боно летала первым классом, а я еще нет. Да хотя бы о том, когда я успела набрать рост, если в школе почти всегда замыкала шеренгу на физкультуре – «расчет окончен!».

Я могла бы ответить на десятки разных вопросов, видишь? Но ты задал только один: «Ну чё, замуж вышла?».

Таиса ГАЗИЕВА

http://www.stapravda.ru/20170127/ya_stolko_mogla_tebe_rasskazat_99984.html