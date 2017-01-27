Выставка «В дружной семье муз» ставропольских мастеров достойна лучших музеев страны

Ставропольский музей изобразительных искусств привык радовать разнообразием выставок. Конец января. И вот новая экспозиция – «В дружной семье муз», кстати, первая в этом году, не похожая ни на одну из тех, на которых посчастливилось побывать. Она быстро завоевала признание зрителей — профессионалов и любителей. Много в нем особенностей: посвящена не одному мастеру, но целой художественной династии Поповых; представлена разными направлениями искусства – скульптурой, горячим батиком и печатной графикой.

Три талантливых человека – глава семьи Андрей Борисович и его дочери Мария и Анастасия – буквально захватили пространство музея творчеством, мастерски намешали в зимнюю хандру ярких красок.

Вообще, в семье скульптора Андрея Попова – все художники: его жена Антонина занимается иконописью и храмовой росписью, Мария увлечена печатной графикой, а Анастасия мастер в росписи по тканям. На выставке ими представлен мир без боли, страданий, лишений, революций, войн, без зависти и лести. Чистый, откровенный. Самобытные и неповторимые стили художников сочетают в себе эстетическое качество изображения, прекрасную технику, оптимистическое начало и, возможно даже, романтизм. Каждая часть экспозиции достойна отдельного внимания, но соединившись в одном пространстве, они создают эффект симфонического оркестр: двигаясь от одной работы к другой, будто пальцами касаешься клавиш, слышишь мелодичный звук.

Если сказать просто – выставка удалась. Расположение скульптур, графических листов, тканевой росписи подчинено логике и хронологии, правда, весьма ненавязчивой. Но, конечно, и по мастерству и по подачи темы на первом месте стоит глава семьи Андрей Попов. Его работы предназначены для яркого зрительского успеха. Благодаря крепкой дружбе с довольно капризным материалом, он создает необыкновенные скульптуры, а с их помощью даже новые миры.

В ранний творческий период, видно, что Андрей Борисович не боялся экспериментировать, обильно покрывая готовое изделие краской: синей, красной, черной... Теперь же, и тут дело не в страхе, а скорей, изменившемся мировоззрении, он отошел от этого варианта, отдав дереву возможность проявить свою природную красоту. Текстура скульптур весьма разная: где-то поверхность безупречно-гладкая, где-то заметны следы инструмента, специально оставленные для нужного эффекта.

… Когда музей еще не заполнили посетители, когда можно было увидеть выставку во всем ее великолепии, оставшись с ней наедине, показалось, что скульптуры — говорят. Вырвавшись из деревянного плена, они рассказывают о смысле бытия, о гармонии мира, рассказывают о своем создателе – не об эстетике, а, скорей, о жизни, они глубоки и философичны. Поразительна работа «Курган»: Попов дал неодушевленному предмету лицо доброе, спокойное, глаза кургана закрыты – он спит. Или вот еще более серьезные, почти в человеческий рост, скульптуры Патриарха Тихона, Святого Николая Можайского. А композиция «Христос в пустыне» заставляет задуматься, ведь мастер изобразил Христа вполне обычным человеком. Продолжают религиозную тематику не менее прекрасные «Ангел в красном», «Возвращение блудного сына», «Молитва». Скульптор обращается в своем творчестве и к литературно-художественным образам: «Шекспир», «Пикассо», «Кармен», «Блюз летней ночи», «Художник и модель», «Серебряный век», «Танец», в ряде работ автор воплотил лирические образы: серия «Пластика», «Русалка», «Мечтатель», «Ветер пустыни», «Дуня»). Бесспорно обаятельна скульптура «Отец яблок», которая встречает гостей на входе в музей: на шляпе, на плече, в руках у садовода, который, по-видимому, на протяжении всей жизни с любовью ухаживал за садами, точно шкодливые дети, расположились яблоки.

Андрей Попов вот уже более 35 лет посвящает себя искусству. Как отмечают исследователи, почерк автора отличается собственным стилистическим языком, в котором освоение реальности проходит путь через дерево. Видно, что Андрей Борисович влюблен в свое дело. Он оказался еще загадочней своих творений – человеком действительно скромным и немногословным. На открытии выставки поблагодарил присутствующих, что не прошли мимо, а потом в личном разговоре больше предпочел говорить о творчестве дочерей, нежели своем.

– Детей я никогда не принуждал заниматься искусством, заметил он. – Хотя у меня есть друзья художники, которые ни за что на свете не хотят, чтобы их дети были художниками. А я рад – каждая из дочек выбрала свое направление. И это здоров!

Дом Поповых, как они рассказывали, больше похож на мастерскую. Поэтому не удивительно, что с младых ногтей представительницы прекрасной художественной династии Мария и Анастасия впитали в себя любовь к искусству, теперь искреннее служа ему. Вероятно, за самозабвенную преданность, само искусство одарило их талантом.

Старшая дочь Поповых Анастасия закончила Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, она, как и родители, член Союза художников России. Девушка мастерски владеет сложнейшей техникой росписи по ткани. Младшая – Мария окончила Северо-Западный институт печати, а продолжила образование в Британской Высшей школе дизайна (Москва). Ее творческие интересы сосредотачиваются на печатной графике. Работы девушек гармонично дополнили скульптуры, создали для них нужную атмосферу.

На открытии гости назвали эту выставку грандиозной, достойной лучших музеев страны. Сложно не согласится, и вот почему. На фоне размывания всех и всяческих критериев, чудовищной игры на понижение – культуры, образования, самого человеческого достоинства, эта экспозиция хороший пример: создателю (художнику, скульптору, дизайнеру) она раскрывает истинную цель творчества; обывателя учит милосердию, добру, терпению.

http://www.stapravda.ru/20170127/vystavka_v_druzhnoy_seme_muz_stavropolskikh_masterov_dostoyna_lu_99986.html