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27 января 2017 г.

Выставка легендарного архитектора Анатолия Лысякова открылась в Ставрополе

В краевом музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве открылась выставка, посвященная столетию известного архитектора Анатолия Лысякова. Экспозиция рассказывает о жизни удивительного человека – яркого представителя эпохи. На ней можно познакомиться с частью личного фотоархива, вещами архитектора, например, увидеть набор инструментов для черчения.

По проектам Анатолия Георгиевича построены известные объекты Ставрополя, которые теперь стали неотъемлимой частью архитектурного ансамбля города. Это краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова, академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова, Дом книги, а еще гостиницы «Ставрополь» (ныне «Интурист») и «Континент», главный корпус Ставропольского медицинского университета.

Молодая семья специалистов Лысяковых – Анатолий Георгиевич и его супруга Ирина Вячеславовна – приехали в Ставрополь в 1945 году после окончания Азербайджанского индустриального института и вместе несколько десятков лет работала в проектном учреждении, которое тогда называлось институтом «Гипросельхозстрой». Анатолий Георгиевич прошел путь от начальника сектора архитектурного проектирования до главного архитектора института, был участником разработки генерального проекта застройки города Ставрополя 1947 года, генерального плана курорта Теберда 1957 – 1959 годов, экспериментально-показательных поселков Кавказский и Ленинский в Ставропольском крае 1968 – 1970 годов. В течение 36 лет Анатолий Георгиевич возглавлял Ставропольское отделение Союза архитекторов СССР.

 

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20170127/vystavka_legendarnogo_arkhitektora_anatoliya_lysyakova_otkrylas__100000.html
Фотография к статье Выставка легендарного архитектора Анатолия Лысякова открылась в Ставрополе
Архитектор Анатолий Лысяков
Архитектор Анатолий Лысяков
Фото из архива музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве
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