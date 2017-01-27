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27 января 2017 г.
Все возрасты успешны / «Ставропольская правда» от 27 января 2017 г.

Все возрасты успешны

Воспитанники вокальной студии «Ассорти» Дома культуры им. В.И. Книги и клуба им. Страхова г. Михайловска успешно выступили на I Всероссийском конкурсе патриотической песни «Родная сторона», который проходил в Ставропольском городском Доме культуры. Звание лауреата завоевали Елизавета Павлова, Ксения Дмитриева, Светлана Кудрявцева, Софья Чернова, Дарья Зиновьева, Виктория Дьяченко, Мария Абанеева, Анна Корелина, Екатерина Насатюк. Вместе с молодыми талантами не ударили в грязь лицом и более зрелые исполнители: лауреатом конкурса стал и ансамбль «Русская песня» социально-культурного объединения г. Михайловска, в составе которого люди от 60 до 85 лет.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170127/vse_vozrasty_uspeshny_99977.html
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