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27 января 2017 г.

Воспитанники ставропольских школьных лесничеств берегут лес и изучают природу

Воспитанники ставропольских школьных лесничеств берегут лес и изучают природу

Юннаты – а это более 400 воспитанников в 22 школьных лесничествах края в возрасте от 12 до 18 лет – не сидят без дела! В 2016 году они собрали более 36 килограммов семян древесно-кустарниковых растений, посадили 3864 деревьев и кустарников, заготовили 83 килограмма кормов для птиц и зверей, изготовили и развесили 46 гнездовий и 281 кормушку, очистили от бытового мусора лесонасаждения на площади свыше 50 га, сообщает пресс-служба минприроды края.

Воспитанники школьного лесничества «Юный лесовод» Никита Кленин, Дарья Малюкова и Ирина Сафонова, представительница школьного лесничества «Росток» Галина Балыкова, воспитанники «Курского школьного лесничества» Анатолий Егоров, Илья Пулин и Татьяна Мамакина, а также Кирилл Исаев из ессентукского школьного лесничества «Горное» стали победителями краевого этапа 17 Всероссийской Олимпиады «Созвездие-2016» научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «ЧЕЛОВЕК-ЗЕМЛЯ-КОСМОС».

Представитель школьного лесничества «Дубравушка», ученик 8 класса школы № 9 села Нины Советского района Иван Федотов признан победителем конкурса «Технолог- животновод» 48-го краевого слета ученических производственных бригад. Дарья Малюкова из школьного лесничества «Юный лесовод» признана призером слета юных экологов «Наш дом – планета Земля» в составе команды школы № 4 села Московского. А представительница школьного лесничества «Зеленогорье» Екатерина Аносова заняла первое место по результатам краевого конкурса «Юннат-2016» в номинации «Малая Тимирязевка».

Воспитанники школьных лесничеств принимают активное участие во всех природоохранных конкурсах, акциях и мероприятиях, проводят опытно-исследовательские работы по лесной тематике, участвуют в районных и краевых слетах ученических бригад.

– Эта работа позволяет ставропольским школьникам почувствовать свою значимость и принадлежность к родной земле, – считает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов. – Хочу поблагодарить наставников ребят за то, что они прививают своим воспитанникам любовь к природе, учат заботиться об окружающем мире и наших меньших братьях.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170127/vospitanniki_stavropolskikh_shkolnykh_lesnichestv_beregut_les_i__99998.html
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Воспитанники ставропольских школьных лесничеств берегут лес и изучают природу
Воспитанники ставропольских школьных лесничеств берегут лес и изучают природу
Фото пресс-службы минприроды края
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