«Викинг» Андрея Кравчука вошел в список самых кассовых и обсуждаемых фильмов

Фильм Андрея Кравчука «Викинг», повествующий о времени великого князя Владимира, стал не только самым кассовым в российском прокате последних двух лет, но и самым обсуждаемым. Часть первых зрителей описывала его как фильм, полный неоправданной жестокости, сцен физического и сексуального насилия, грязных славян и слез главного героя в исполнении Данилы Козловского. Но уже на третьей неделе проката «Викинг» стал вторым в списке картин, заработавших наибольшую сумму в России, обогнав «Экипаж» Николая Лебедева. Еще через неделю фильм занимал третью позицию, сейчас сборы «Викинга» перевалили за $23,3 млн (более 1,3 млрд рублей).

http://www.stapravda.ru/20170127/viking_andreya_kravchuka_voshel_v_spisok_samykh_kassovykh_i_obsu_99980.html