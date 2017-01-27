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27 января 2017 г.
«Викинг» лидирует / «Ставропольская правда» от 27 января 2017 г.

«Викинг» Андрея Кравчука вошел в список самых кассовых и обсуждаемых фильмов

Фильм Андрея Кравчука «Викинг», повествующий о времени великого князя Владимира, стал не только самым кассовым в российском прокате последних двух лет, но и самым обсуждаемым. Часть первых зрителей описывала его как фильм, полный неоправданной жестокости, сцен физического и сексуального насилия, грязных славян и слез главного героя в исполнении Данилы Козловского. Но уже на третьей неделе проката «Викинг» стал вторым в списке картин, заработавших наибольшую сумму в России, обогнав «Экипаж» Николая Лебедева. Еще через неделю фильм занимал третью позицию, сейчас сборы «Викинга» перевалили за $23,3 млн (более 1,3 млрд рублей).

Наталья БЫКОВА , по материалам «Газета.ru»
http://www.stapravda.ru/20170127/viking_andreya_kravchuka_voshel_v_spisok_samykh_kassovykh_i_obsu_99980.html
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