В ставропольской кадетской школе стартовала военизированная эстафета

27 января в День воинской славы России стартовала военизированная эстафета учащихся северо-западной зоны Промышленного района города Ставрополя.

Ранее этот день назывался Днем снятия блокады города Ленинграда. Позже наименование по многочисленным просьбам прежде всего блокадников было изменено на День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944). В этот день силами войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции окончательно разорвано кольцо блокады Ленинграда. Это была самая продолжительная операция в ходе всей Великой Отечественной войны.

Как рассказал начальник пресс-бюро кадетской школы имени генерала А. Ермолова Игорь Погосов, в честь этого знаменательного события в ставропольской «кадетке» был поднят флаг оборонно-массовых состязаний. Вместе с кадетами-ермоловцами свое мастерство в различных видах спорта и военно-учетных специальностях показывали их сверстники из других учебных заведений.

С напутственным словом к будущим защитникам Отечества обратились генерал-майор Вячеслав Костюнин и полковник Анатолий Игнатов — ветераны войск, занимающиеся военно-патриотическим воспитанием молодежи. Всего же вместе со спортсменами и гостями из ветеранских организаций воинов-афганцев и пограничников акция охватила преподавателей ОБЖ и физкультуры учебных заведений города.

Помимо состязательной программы проведен тренерский семинар и экскурсия по учебным классам кадетской школы.

http://www.stapravda.ru/20170127/v_stavropolskoy_kadetskoy_shkole_startovala_voenizirovannaya_est_99990.html