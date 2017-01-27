В Ставрополе пройдут показы фестиваля «Золотая Маска»

С февраля по апрель 2017 года в Москве пройдёт XXIII Фестиваль «Золотая Маска», который завершится 19 апреля 2017 года Торжественной Церемоний вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» – высшей профессиональной награды России.

«Золотая Маска» – это театральный фестиваль, ежегодно весной представляющий наиболее яркие постановки прошедшего сезона. Масштабный форум даёт возможность увидеть максимально полную картину российской театральной жизни. К сожалению, далеко не все потенциальные зрители могут лично побывать на показах «Маски». Поэтому третий год Фестиваль при поддержке Министерства культуры РФ проводит программу «Золотая Маска» в кино», в рамках которой трансляции спектаклей-номинантов и лауреатов Премии проходят в кинотеатрах более чем 40 российских городов. Таким образом, постановки лучших театров становятся доступны самому широкому кругу зрителей во многих регионах страны.

Смогут увидеть трансляции и театралы нашего края. В Ставрополе показы будут проходить в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ Kosmoc, а в Пятигорске – в кинотеатре «КиноВершина». График трансляций: 17 февраля – балет «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра оперы и балета; 22 марта – спектакль «Жизнь и судьба»» Малого драматического театра – Театра Европы; 02 апреля – спектакль «Гроза» Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова; 14 апреля – спектакль «Война и мир. Начало Романа» Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Подробнее – на сайте: http://www.theatrehd.ru/ru/projects/754.

http://www.stapravda.ru/20170127/v_stavropole_proydut_pokazy_festivalya_zolotaya_maska_100002.html