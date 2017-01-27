В Петровском районе у работника фермы изъято около килограмма наркотиков

Сотрудники полиции Петровского района при проведении оперативных мероприятий на территории животноводческой точки у местного жителя обнаружили и изъяли наркотическое средство, сообщила пресс-служба краевого полицейского главка. Экспертиза показала, изъятое вещество – марихуана весом более 900 граммов. Мужчина, трудившийся на ферме разнорабочим, задержан. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170127/v_petrovskom_rayone_u_rabotnika_fermy_izyato_okolo_kilogramma_na_100014.html