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27 января 2017 г.

В Петровском районе у работника фермы изъято около килограмма наркотиков

В Петровском районе у работника фермы изъято около килограмма наркотиков

Сотрудники полиции Петровского района при проведении оперативных мероприятий на территории животноводческой точки у местного жителя обнаружили и изъяли наркотическое средство, сообщила пресс-служба краевого полицейского главка. Экспертиза показала, изъятое вещество – марихуана весом более 900 граммов. Мужчина, трудившийся на ферме разнорабочим, задержан. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170127/v_petrovskom_rayone_u_rabotnika_fermy_izyato_okolo_kilogramma_na_100014.html
Фотография к статье В Петровском районе у работника фермы изъято около килограмма наркотиков
В Петровском районе у работника фермы изъято около килограмма наркотиков
В Петровском районе у работника фермы изъято около килограмма наркотиков
Фото пресс-службы Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
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В Петровском районе у работника фермы изъято около килограмма наркотиков
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