В Петербурге открылась выставка военных художников и скульпторов КНР

В Петербурге организована уникальная выставка военных художников и скульпторов КНР – первая за пределами Поднебесной. Более ста картин, собранных по разным уголкам Китая, можно увидеть в центральном выставочном зале «Манеж». Китайская армия – самая многочисленная в мире – никогда не вела захватнических войн. И эта выставка не о войне. Она о мирной жизни. На картинах бойцы тренируются, учатся, лечатся. Картины «охраняют» 18 копий знаменитых терракотовых воинов. Выставка «Китайская армия» интересна не только любителям Востока, но и всем, кто следит за современным искусством, являя удивительное сочетание китайских традиций и западных тенденций в искусстве.

http://www.stapravda.ru/20170127/v_peterburge_otkrylas_vystavka_voennykh_khudozhnikov_i_skulptoro_99979.html