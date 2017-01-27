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27 января 2017 г.
«Китайская армия» в Петербурге / «Ставропольская правда» от 27 января 2017 г.

В Петербурге открылась выставка военных художников и скульпторов КНР

В Петербурге организована уникальная выставка военных художников и скульпторов КНР – первая за пределами Поднебесной. Более ста картин, собранных по разным уголкам Китая, можно увидеть в центральном выставочном зале «Манеж». Китайская армия – самая многочисленная в мире – никогда не вела захватнических войн. И эта выставка не о войне. Она о мирной жизни. На картинах бойцы тренируются, учатся, лечатся. Картины «охраняют» 18 копий знаменитых терракотовых воинов. Выставка «Китайская армия» интересна не только любителям Востока, но и всем, кто следит за современным искусством, являя удивительное сочетание китайских традиций и западных тенденций в искусстве.

Наталья БЫКОВА , «Петербургский авангард»
http://www.stapravda.ru/20170127/v_peterburge_otkrylas_vystavka_voennykh_khudozhnikov_i_skulptoro_99979.html
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