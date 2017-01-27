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27 января 2017 г.

В отношении полицейского, прострелившего ногу коллеге, возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного уголовного розыска отдела МВД России по Кисловодску, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 19 декабря 2016 года оперуполномоченный в коридоре здания отдела МВД России по Кисловодску по неосторожности выстрелил из своего табельного пистолета. И попал … в ногу стоявшей рядом коллеги, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

В Главном управлении МВД России по краю, отмечает пресс-служба ведомства, проведена служебная проверка. Оперуполномоченный отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170127/v_otnoshenii_politseyskogo_prostrelivshego_nogu_kollege_vozbuzhd_100005.html
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В отношении полицейского, прострелившего ногу коллеге, возбуждено уголовное дело
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