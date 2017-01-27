В отношении полицейского, прострелившего ногу коллеге, возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного уголовного розыска отдела МВД России по Кисловодску, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 19 декабря 2016 года оперуполномоченный в коридоре здания отдела МВД России по Кисловодску по неосторожности выстрелил из своего табельного пистолета. И попал … в ногу стоявшей рядом коллеги, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

В Главном управлении МВД России по краю, отмечает пресс-служба ведомства, проведена служебная проверка. Оперуполномоченный отстранен от выполнения служебных обязанностей.

http://www.stapravda.ru/20170127/v_otnoshenii_politseyskogo_prostrelivshego_nogu_kollege_vozbuzhd_100005.html