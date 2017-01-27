В Изобильненском районе вор проникал в квартиры с помощью отмычек

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину сообщили в ГУ МВД России по краю, подозреваемого в серии квартирных краж. А хищения чужого имущества были совершены в Изобильненском районе. Всего было украдено на сумму около 300 тысяч рублей. Злоумышленник проникал в квартиры потерпевших, откуда крал деньги и ювелирку. Похищенное он продавал на одном из рынков краевого центра. Сейчас подозреваемый задержан. В ходе обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты отмычки. В отношении ранее неоднократно судимого 43-летнего жителя поселка Рыздвяный возбуждены уголовные дела по фактам трех краж.

http://www.stapravda.ru/20170127/v_izobilnenskom_rayone_vor_pronikal_v_kvartiry_s_pomoschyu_otmyc_99962.html