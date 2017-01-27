2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
27 января 2017 г.

В Изобильненском районе вор проникал в квартиры с помощью отмычек

На Ставрополье задержан подозреваемый в совершении серии квартирных краж, он пользовался отмычками

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину сообщили в ГУ МВД России по краю, подозреваемого в серии квартирных краж. А хищения чужого имущества были совершены в Изобильненском районе. Всего было украдено на сумму около 300 тысяч рублей. Злоумышленник проникал в квартиры потерпевших, откуда крал деньги и ювелирку. Похищенное он продавал на одном из рынков краевого центра. Сейчас подозреваемый задержан. В ходе обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты отмычки. В отношении ранее неоднократно судимого 43-летнего жителя поселка Рыздвяный возбуждены уголовные дела по фактам трех краж.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170127/v_izobilnenskom_rayone_vor_pronikal_v_kvartiry_s_pomoschyu_otmyc_99962.html
Фотография к статье В Изобильненском районе вор проникал в квартиры с помощью отмычек
На Ставрополье задержан подозреваемый в совершении серии квартирных краж, он пользовался отмычками
На Ставрополье задержан подозреваемый в совершении серии квартирных краж, он пользовался отмычками
Фото пресс-службы ГУ МВД России по краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Происшествия
В Изобильненском районе вор проникал в квартиры с помощью отмычек
Задержали женщину, находившуюся в международном розыске более 12 лет
Вор похитил выручку цветочного магазина в Кисловодске
В Кисловодске в ДТП погибла беременная женщина-водитель
Кватиросъемщик в Ставрополе украл гитару и продал её через Интренет
Изобильненский район
17 новых автобусов передали школам Ставрополья
В Изобильном мужчина порезал подростка осколком от бутылки
Два человека погибли в лобовом столкновении в Ставропольском крае
Житель Изобильненского района пытался откупиться от полицейского за непривлечение к ответственности
Бдительная девочка спасла свой дом от пожара на Ставрополье

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!