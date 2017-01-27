В Георгиевске по халатности экс-полицейских погиб мужчина

Суд вынес приговор бывшему полицейскому отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Георгиевский» Николаю Еременко и бывшему командиру отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Георгиевский» Сергею Ясинскому. Они признаны виновными в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. 20 января 2016 года полицейский и командир отделения ОВ ППСП дежурили. Они по вызову приехали в одну из квартир дома, в которой, как сообщила хозяйка жилья, находился пьяный неизвестный. Полицейские посадили 45-летнего мужчину на заднее сиденье полицейского автомобиля, отвезли его на берег городского озера, вытолкали из машины и уехали. Утром мужчину увидела проезжавшая мимо женщина, оно вызвала «скорую». Но спасти мужчину не удалось – он скончался по дороге в больницу от общего переохлаждения организма.

Приговором суда Сергею Ясинскому и Николаю Еременко назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года и 2 года 2 месяца соответственно с отбыванием в колонии-поселении, рассказали в краевом управлении СКР.

Оба были уволены из органов внутренних дел до вынесения судебного решения, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170127/v_georgievske_po_khalatnosti_ekspolitseyskikh_pogib_muzhchina_100007.html