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27 января 2017 г.

В Ессентуках по горячим следам задержан подозреваемый в совершении грабежа

В Ессентуках по горячим следам задержан подозреваемый в совершении грабежа

В дежурную часть отдела МВД России по Ессентукам с заявлением о грабеже обратился местный житель. Приехавшие на место ЧП полицейские выяснили подробности. Злоумышленник проник на территорию домовладения, но был застигнут на месте преступления хозяином дома, рассказали в пресс-службе полицейского главка. Тем не менее, грабитель успел украсть кошелек с деньгами, лежавший на тумбочке, оконную раму и набор отверток, после чего убежал. Сумма ущерба – около 15 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемый был задержан.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170127/v_essentukakh_po_goryachim_sledam_zaderzhan_podozrevaemyy_v_sove_100012.html
Фотография к статье В Ессентуках по горячим следам задержан подозреваемый в совершении грабежа
В Ессентуках по горячим следам задержан подозреваемый в совершении грабежа
В Ессентуках по горячим следам задержан подозреваемый в совершении грабежа
Фото пресс-службы ГУ МВД России по краю
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