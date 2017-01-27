Ставропольские виноградари нацелились на увеличение производства

27 января, в ГКУ «Ставропольвиноградпром», сообщает пресс-служба ведомства, прошло совместное заседание Экономического и Агрономического советов. В нем приняли участие представители минсельхоза края, «Ставропольвиноградпрома», руководители и специалисты виноградарских организаций, руководители организаций, изготавливающих проектно-сметную документацию на закладку и уход за виноградниками, фирмы по установке капельного оборудования.

Были подведены итоги выполнения в 2016 году индикаторов государственной Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». Участники совещания обсудили вопросы изменений в нормативно-правовой базе, регламентирующей виноградовинодельческую отрасль края: порядок ведения федерального реестра виноградных насаждений, проблемы возникающие при получении лицензии для вин защищенного географического указания и вин защищенного наименования места происхождения, порядок лицензирования производства вина для малых форм хозяйствования.

Интересным назвал ход обсуждения заместитель начальника отдела растениеводства минсельхоза края Василий Хаустов. Он отметил:

– Здесь были затронуты все проблемы виноградовинодельческой отрасли и определены пути их решения. Сейчас государство выделяет солидные средства на закладку и работы по уходу за молодыми виноградниками. Поэтому в работе совещания принимает участие много новых людей, планирующих закладывать виноградники уже в нынешнем году. Минсельхоз края ждет всех начинающих фермеров для получения господдержки.

Особое внимание было уделено подготовке к проведению 14 февраля в Свято-Михайловском соборе Михайловска праздника «День святого Трифона». Напомним, что инициатива исходит от минсельсхоза края.

Подводя итоги, директор ГКУ «Ставропольвиноградпром» Сергей Лысенко поблагодарил всех участников за оперативность, грамотное формулирование проблематики вопросов и предложений. Он подчеркнул:

– Нами были выработаны совместные решения по повышению эффективности работы виноградовинодельческой отрасли в нынешнем году. А главная задача – сконцентрироваться на отличный результат.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170127/stavropolskie_vinogradari_natselilis_na_uvelichenie_proizvodstva_100011.html