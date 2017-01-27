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27 января 2017 г.

Ставропольские спасатели помогают водителям выбраться из снежных заносов

Ставропольские спасатели помогают водителям выбраться из снежных заносов

Неблагоприятные погодные условия осложнили жизнь автомобилистам и службам экстренного реагирования. Снег и наледь на дорогах чреваты как крупными авариями, так и не менее опасными заносами. Так, в ночь с 25 на 26 декабря в селе Дивное Апанасенковского района спасателям пришлось вызволять водителя, чья иномарка буквально зависла на обочине.

Мужчина, двигаясь ночью по селу, потерял управление на скользкой дороге и вылетел в кювет. Его автомобиль завис на брюхе на обочине, которая под уклоном уходила вниз. Выехать самостоятельно автомобилист не смог и вызвал на помощь спасателей. Они подцепили легковушку лебедкой от аварийно-спасательного автомобиля, вытянули на трассу.

Спасатели ПАСС СК призывают автолюбителей быть аккуратнее на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170127/stavropolskie_spasateli_pomogayut_voditelyam_vybratsya_iz_snezhn_99999.html
Фотография к статье Ставропольские спасатели помогают водителям выбраться из снежных заносов
Ставропольские спасатели помогают водителям выбраться из снежных заносов
Ставропольские спасатели помогают водителям выбраться из снежных заносов
Фото пресс-службы ПАСС СК
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