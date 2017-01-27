Ставропольские спасатели помогают водителям выбраться из снежных заносов
Неблагоприятные погодные условия осложнили жизнь автомобилистам и службам экстренного реагирования. Снег и наледь на дорогах чреваты как крупными авариями, так и не менее опасными заносами. Так, в ночь с 25 на 26 декабря в селе Дивное Апанасенковского района спасателям пришлось вызволять водителя, чья иномарка буквально зависла на обочине.
Мужчина, двигаясь ночью по селу, потерял управление на скользкой дороге и вылетел в кювет. Его автомобиль завис на брюхе на обочине, которая под уклоном уходила вниз. Выехать самостоятельно автомобилист не смог и вызвал на помощь спасателей. Они подцепили легковушку лебедкой от аварийно-спасательного автомобиля, вытянули на трассу.
Спасатели ПАСС СК призывают автолюбителей быть аккуратнее на дороге и соблюдать правила дорожного движения.
Фото пресс-службы ПАСС СК