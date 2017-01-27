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27 января 2017 г.

Ставропольские предприятия готовятся к выставке «Продэкспо» в Москве

Предприятия Ставрополья начали подготовку к XXIV Международной выставке продуктов питания «Продэкспо», которая пройдет в Москве с 6 по 10 февраля. Это одно из крупнейших отраслевых событий года. Экспозиция нашего края расположится на 40 квадратных метрах, сообщили в министерстве экономического развития и торговли. Будут представлены минеральная вода, сладкие напитки, колбасные, молочные изделия и мясные деликатесы, сыры и другая продукция. В рамках выставки пройдет несколько международных конкурсов, главный из которых «Лучший продукт – 2017». Свои заявки для участия в нем подали и производители Ставрополья.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170127/stavropolskie_predpriyatiya_gotovyatsya_k_vystavke_prodekspo_v_m_99965.html
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