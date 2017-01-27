Для неравнодушных горожан / «Ставропольская правда» от 27 января 2017 г.

Работа с электронными обращениями горожан стала темой очередного заседания администрации Ставрополя.

С 2013 года на сайте администрации успешно функционирует интернет-сервис «Ставрополь глазами горожан», основной задачей которого стало упрощение диалога между органами муниципального управления и жителями краевой столицы. Также он позволяет властям получать объективную оценку своей деятельности. Глава города поручил разработать мобильное приложение «Ставрополь глазами горожан» с возможностью его интеграции с социальными сетями.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170127/stavropol_glazami_gorozhan__mobilnoe_prilozhenie_dlya_neravnodus_99968.html