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Ставрополь – финалист Всероссийского этапа конкурса «Бизнес-успех»

В Общественной палате РФ состоялись Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» и финал Национальной премии «Бизнес-успех», собравшие более 1000 участников со всей страны. Это представители бизнеса, региональной и федеральной власти, общественные деятели, финансисты и журналисты.

Ставрополь стал финалистом Всероссийского этапа конкурса «Бизнес-успех» и вошел в топ 10 городов в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».

 

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170127/stavropol__finalist_vserossiyskogo_etapa_konkursa_biznesuspekh_99976.html
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