В десятке лучших / «Ставропольская правда» от 27 января 2017 г.

В Общественной палате РФ состоялись Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» и финал Национальной премии «Бизнес-успех», собравшие более 1000 участников со всей страны. Это представители бизнеса, региональной и федеральной власти, общественные деятели, финансисты и журналисты.

Ставрополь стал финалистом Всероссийского этапа конкурса «Бизнес-успех» и вошел в топ 10 городов в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170127/stavropol__finalist_vserossiyskogo_etapa_konkursa_biznesuspekh_99976.html