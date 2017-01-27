Фотография к статье Специалисты ПФР расскажут об индексации ежемесячных выплат с 1 февраля 2017 г
Пенсионный фонд РФ (ПФР)
Отделение ПФР по краю проводит 30 января телефонный марафон об индексации размеров ежемесячных выплат и стоимости набора социальных услуг с 1 февраля 2017 года.
Задать вопросы можно будет с 9.00 до 17.30 по телефону 24-60-23 в Ставрополе. Территориальными органами ПФР уже произведен соответствующий перерасчет ежемесячных денежных выплат. В феврале все федеральные льготники получат выплаты в новом повышенном размере.