Специалисты ПФР расскажут об индексации ежемесячных выплат с 1 февраля 2017 г

Марафон об индексации / «Ставропольская правда» от 27 января 2017 г.

Отделение ПФР по краю проводит 30 января телефонный марафон об индексации размеров ежемесячных выплат и стоимости набора социальных услуг с 1 февраля 2017 года.

Задать вопросы можно будет с 9.00 до 17.30 по телефону 24-60-23 в Ставрополе. Территориальными органами ПФР уже произведен соответствующий перерасчет ежемесячных денежных выплат. В феврале все федеральные льготники получат выплаты в новом повышенном размере.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170127/spetsialisty_pfr_rasskazhut_ob_indeksatsii_ezhemesyachnykh_vypla_99972.html