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27 января 2017 г.

Сотрудники Госавтоинспекции Пятигорска вместе со школьниками играли в снегу

Сотрудники Госавтоинспекции Пятигорска вместе со школьниками играли в снегу

Для пятигорских школьников сотрудники Госавтоинспекции совместно с управлением образования администрации города организовали мероприятие, в рамках которого ребята лепили из снега светофоры, дорожные знаки и другую дорожную атрибутику, сообщили с пресс-службе ГУ МВД России по краю. Сотрудники отдела ГИБДД в игре показали школьникам об особенностях соблюдения Правил дорожного движения в зимний период, для чего нужен светофор, на какой сигнал светофора переходить дорогу, для чего нужны светоотражающие элементы. И еще была экскурсия по… патрульному автомобилю ДПС: ребята прослушали звуковые сигналы, опробовали громкоговоритель. Каждый из них имел возможность почувствовать себя настоящим полицейским и посидеть на месте водителя патрульного автомобиля.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170127/sotrudniki_gosavtoinspektsii_pyatigorska_vmeste_so_shkolnikami_i_99992.html
Фотография к статье Сотрудники Госавтоинспекции Пятигорска вместе со школьниками играли в снегу
Сотрудники Госавтоинспекции Пятигорска вместе со школьниками играли в снегу
Сотрудники Госавтоинспекции Пятигорска вместе со школьниками играли в снегу
Фото пресс-службы ГУ МВД России по краю
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