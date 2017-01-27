Сотрудники Госавтоинспекции Пятигорска вместе со школьниками играли в снегу

Для пятигорских школьников сотрудники Госавтоинспекции совместно с управлением образования администрации города организовали мероприятие, в рамках которого ребята лепили из снега светофоры, дорожные знаки и другую дорожную атрибутику, сообщили с пресс-службе ГУ МВД России по краю. Сотрудники отдела ГИБДД в игре показали школьникам об особенностях соблюдения Правил дорожного движения в зимний период, для чего нужен светофор, на какой сигнал светофора переходить дорогу, для чего нужны светоотражающие элементы. И еще была экскурсия по… патрульному автомобилю ДПС: ребята прослушали звуковые сигналы, опробовали громкоговоритель. Каждый из них имел возможность почувствовать себя настоящим полицейским и посидеть на месте водителя патрульного автомобиля.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170127/sotrudniki_gosavtoinspektsii_pyatigorska_vmeste_so_shkolnikami_i_99992.html