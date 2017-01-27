Состязания в конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года» проходят в Ставрополе
В Ставрополе стартовал городской этап Всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Победителей, как это сложилось за многие годы, определят по двум номинациям: «Лучший учитель» или «Лучший воспитатель» и «Педагогический дебют». Претендентов на победу ждет соревновательная неделя с открытыми уроками, творческими раундами, презентациями научных и педагогических наработок.
Продлятся профессиональные состязания до 2 февраля. В этот день станут известны имена лучших педагогов, которые представят краевую столицу на региональном этапе и поборются за главный приз – «Хрустального пеликана». Отметим, в этом году участие в конкурсах принимают 39 учителей и воспитателей.