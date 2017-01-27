Школа музыкально-педагогического и исполнительского мастерства откроется в Ставрополе 6 февраля

С 6 по 10 февраля в Детской школе искусств города Ставрополя пройдёт Международная школа музыкально-педагогического и исполнительского мастерства, организованная ДШИ совместно с международным объединением «Искусство и образование XXI века» при поддержке администрации города Ставрополя и комитета культуры и молодёжной политики администрации города Ставрополя.

Второй раз в музыкально-педагогической жизни Ставрополя проходит мероприятие такого масштаба. Краевой центр вновь посетят преподаватели и музыканты из Австрии и Украины Евгения Радославова, Михаэль Крен и Элеонора Ткач. Первая Школа состоялась в 2016 году, собрав профессиональных педагогов-музыкантов и исполнителей Юга России и Северного Кавказа. Идея принадлежит директору ДШИ, залуженному работнику культуры РФ Наталье Примаковой, а появилась она после того, как: в 2014 году в Ставрополе с циклом семинаров выступила Элеонора Ткач, профессор национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского, президент международного объединения «Искусство и образование XXI века». Это объединение организует конкурсы, форумы и школы во многих городах Европы, но в России до 2016 года они не реализовали ни одного проекта.

Одним из мотивов проведения Школы было то, что сегодня в Ставрополе нет высших музыкальных учебных заведений, молодые талантливые исполнители и педагоги уезжают в более крупные города. Кроме того, Школа содействует укрепление дружественных связей между творческими людьми из разных стран. В ее программе – международный конкурс (номинации: фортепиано, академический вокал, струнные, народные, духовые, ударные инструменты, гитара); – мастер-классы; – семинары; – круглый стол; – концерты.

http://www.stapravda.ru/20170127/shkola_muzykalnopedagogicheskogo_i_ispolnitelskogo_masterstva_ot_99994.html