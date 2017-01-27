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27 января 2017 г.

Профилактические мероприятия «За безопасность детей» проводятся в Невинномысске

Профилактические мероприятия «За безопасность детей» проводятся в Невинномысске

«За безопасность детей» – профилактические мероприятия под таким названием начались в Невинномысске. В них принимают участие сотрудники ГИБДД, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, представители общественного Совета при отделе МВД России Невинномысску, студенты, журналисты.

Незаконное управление подростками транспортных средств, переход дороги в неположенном месте, игнорирование ремней безопасности при передвижении в автотранспорте – эти и ряд других нарушений будут выявлять сотрудники Госавтоинспекции.

А их добровольные помощники ведут пропагандистскую работу, направленную на снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних. В частности, рассказывают детям и подросткам о необходимости применения пешеходами в темное время суток световозвращающих элементов.

В Невинномысске акция «За безопасность детей» продлится до 1 февраля включительно.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170127/profilakticheskie_meropriyatiya_za_bezopasnost_detey_provodyatsy_100006.html
Фотография к статье Профилактические мероприятия «За безопасность детей» проводятся в Невинномысске
Профилактические мероприятия «За безопасность детей» проводятся в Невинномысске
Профилактические мероприятия «За безопасность детей» проводятся в Невинномысске
Фото: ОГИБДД Невинномысска
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