Профилактические мероприятия «За безопасность детей» проводятся в Невинномысске

«За безопасность детей» – профилактические мероприятия под таким названием начались в Невинномысске. В них принимают участие сотрудники ГИБДД, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, представители общественного Совета при отделе МВД России Невинномысску, студенты, журналисты.

Незаконное управление подростками транспортных средств, переход дороги в неположенном месте, игнорирование ремней безопасности при передвижении в автотранспорте – эти и ряд других нарушений будут выявлять сотрудники Госавтоинспекции.

А их добровольные помощники ведут пропагандистскую работу, направленную на снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних. В частности, рассказывают детям и подросткам о необходимости применения пешеходами в темное время суток световозвращающих элементов.

В Невинномысске акция «За безопасность детей» продлится до 1 февраля включительно.

http://www.stapravda.ru/20170127/profilakticheskie_meropriyatiya_za_bezopasnost_detey_provodyatsy_100006.html