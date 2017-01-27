Почему молочные продукты долго не портятся

Покупатели интересуются, почему молоко у многих молкомбинатов долго не портится. В чем же здесь дело?

Специализированные предприятия выпускают пастеризованное, ультрапастеризованное и стерилизованное питьевое молоко. Для его производства используется оборудование, которое позволяет избежать контакта продукта с воздухом, все операции проводятся в закрытых от внешней среды потоках. Это позволяет добиться микробиологической чистоты готового продукта. Пастеризация, ультрапастеризация и стерилизация уничтожают и бактерии, и споры. В результате в напитке сохраняются питательные вещества, а срок его годности значительно увеличивается.

http://www.stapravda.ru/20170127/pochemu_molochnye_produkty_dolgo_ne_portyatsya_99954.html