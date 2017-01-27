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27 января 2017 г.

Писателя-земляка Аркадия Первенцева вспоминали кадеты в Ставрополе

26 января на уроках в ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова вспоминали Аркадия Алексеевича Первенцева — писателя, участника Великой Отечественной войны, лауреата Государственных премий.

Он родился 112 лет назад в казачьем степном селе Нагут, ныне село Нагутское Минераловодского района Ставропольского края. Является автором популярных у старшего поколения читателей «Ставрополки» романов «Кочубей», «Матросы», «Честь смолоду», «Секретный фронт», сценариев фильмов «Железный поток» и «Герои Шипки».

Особенно интересны кадетам-ермоловцам были страницы военной биографии писателя. А. Первенцев — кавалер пяти орденов и многих медалей. Начав службу в кавалерии, он прошел путь от рядового бойца до командира сабельного взвода. Работал корреспондентом «Известий», «Красной звезды» и других изданий.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170127/pisatelyazemlyaka_arkadiya_perventseva_vspominali_kadety_v_stavr_99988.html
Фотография к статье Писателя-земляка Аркадия Первенцева вспоминали кадеты в Ставрополе
Аркадий Первенцев — писатель, участник Великой Отечественной войны
Аркадий Первенцев — писатель, участник Великой Отечественной войны
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