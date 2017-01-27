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27 января 2017 г.

Новый детский сад «Мамонтенок» открывается в Пятигорске

В Пятигорском городском поселке Энергетик построили детский сад на 100 мест. В нем спальни и игровые комнаты для пяти групп дошколят, две спортивные площадки, прогулочные павильоны, физкультурный и музыкальный залы, зеленые зоны, шахматный клуб, кружок народной игрушки и студия рисования песком. Общая стоимость объекта – около 89 миллионов рублей. Финансирование велось из краевого и муниципального бюджетов.

Детскому саду придумали звучное имя «Мамонтенок». Нетрудно предугадать, что и его воспитанников будут называть «мамонтятами».

Сейчас завершают оформление необходимых документов. Буквально через несколько дней «Мамонтенок» распахнет двери перед юными пятигорчанами.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170127/novyy_detskiy_sad_mamontenok_otkryvaetsya_v_pyatigorske_99989.html
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