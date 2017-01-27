На Ставрополье оштрафовали мать, оставившую ребенка с наркоманом

Рассмотрено уголовное дело в отношении 34-летней женщины. Она признана виновной в оставлении в опасности. Нетрезвая женщина – мать 9-месячной девочки – желая провести время в кругу знакомых, в июле 2016 года оставила дочь на более чем двое суток под присмотром знакомого. Мужчина наркоманил, пил, имел отрицательный имидж и не имел навыков ухода за ребенком. От его неосторожных действий малолетняя девочка упала на пол и сильно ушиблась (эксперты оценили повреждения как вред здоровью средней тяжести). Ее пришлось госпитализировать.

Суд признал горе-мать виновной и оштрафовал ее на 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, отметили в пресс-службе прокуратуры края. Осужденная решением суда лишена родительских прав. Ребенок передан под опеку в другую семью.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170127/na_stavropole_oshtrafovali_mat_ostavivshuyu_rebenka_s_narkomanom_99985.html