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27 января 2017 г.

«Мстители» из Советского района дважды похитили человека

Четверо мужчин и женщина в Советском районе обвиняются в похищении человека. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении женщины и четырех мужчин. Их знакомый словесно оскорбил женщину. Из мести они похитили окорблявшего и заперли его в одном из домовладений села Горькая Балка Советского района. Мужчина умудрился сбежать во время отсутствия похитителей. 22 декабря злоумышленники снова похитили мужчину и опять спрятали его в Горькой Балке. Ему и во второй раз удалось, О похищении он сообщил в правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170127/mstiteli_iz_sovetskogo_rayona_dvazhdy_pokhitili_cheloveka_100004.html
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