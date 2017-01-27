«Мстители» из Советского района дважды похитили человека

Четверо мужчин и женщина в Советском районе обвиняются в похищении человека. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении женщины и четырех мужчин. Их знакомый словесно оскорбил женщину. Из мести они похитили окорблявшего и заперли его в одном из домовладений села Горькая Балка Советского района. Мужчина умудрился сбежать во время отсутствия похитителей. 22 декабря злоумышленники снова похитили мужчину и опять спрятали его в Горькой Балке. Ему и во второй раз удалось, О похищении он сообщил в правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170127/mstiteli_iz_sovetskogo_rayona_dvazhdy_pokhitili_cheloveka_100004.html