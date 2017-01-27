Как стать лидером?

Опрос

Я не стала долго философствовать на эту тему, а провела опрос среди тех, кто лидером уже является.

Встретилась с председателем совета обучающихся СКФУ, исполнительным директором Третьего общероссийского форума «Россия студенческая» Иваном Пальцевым. Он координирует работу многих объединений вуза, таких как первичная профсоюзная организация, этнический совет, ассоциация иностранных студентов, спортивный клуб. Задач у председателя много.

– Изначально я планировал поступать в военное училище, но не сложилось, – говорит Иван. – А сейчас буквально купаюсь в студенческой жизни: информирую народ о новых мероприятиях, устраняю неурядицы в стенах вуза.

Персональный совет от Ивана. Чтобы найти ответы на вопросы о лидерстве, он советует прочитать стихотворение Роберта Рождественского:

Если вы есть – будьте первыми, Первыми, кем бы вы ни были. Из песен – лучшими песнями, Из книг – настоящими книгами. Дальше раскрыл завесу тайны

Николай Головин – председатель Ассоциации студентов и студенческих объединений Ставропольского края, председатель первичной профсоюзной организации студентов Ставропольского государственного аграрного университета:

– Молодежная политика – это место для развития меня самого и окружающих меня людей. Начинал с малого, с должности руководителя спортивно-оздоровительной комиссии студентов СтГАУ, играл в сборной команде КВН «45-я параллель».

Персональный совет от Николая. Во-первых, не бояться никого и ничего. Нужно упорно идти и достигать поставленной цели. Во-вторых, не медлить, не отсиживаться в стороне, если в голове появились идеи, иначе потом уже будет поздно. В-третьих, доверять своей команде.

Третьим спикером стал руководитель Ставропольской лиги КВН Александр Шахназарян:

– Все началось на первом курсе, в тот момент я бессознательно оказался в эпицентре студенческой жизни. Моя съемная квартира располагалась во дворике на Морозова (рядом с вузом), туда захаживало много интересных людей, которые в дальнейшем поведали мне о своем хобби – КВН. И уже спустя полгода, в начале второго курса, я стал развиваться в этой области. Мне всегда нравился юмор, но как шутить со сцены правильно, не знал. Первым шагом стало участие в команде КВН СтГАУ. А дальше меня пригласили в СГУ на занятия кавээновской студии. Спустя несколько месяцев уже играл за сборную университета. Чуть позже назначили руководителем команды, но и на этом не остановился. Я помню, как формировался Северо-Кавказский федеральный университет, именно в то время появилась идея расширить границы и создать вузовскую сборную.

Персональный совет от Александра. В первую очередь нужно начать с атмосферы в команде. Общение на равных придает уверенность друг в друге, помогает быстрее осознать, что ты часть большой команды. Но при этом следует разграничивать профессиональную деятельность и личные отношения.

Татьяна ЛУЗАНОВА

http://www.stapravda.ru/20170127/kak_stat_liderom_99983.html