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27 января 2017 г.

Как правильно выбрать кухонный стол

Кухонный стол

Каждый день любого человека начинается, как, впрочем, и заканчивается, на кухне. Очень важно, чтобы это место в вашем доме было особенно уютным. А главная заслуга в этом, конечно же, обеденного стола, который надо правильно уметь выбирать.

Оптимальный диаметр круглого стола 1,3-1,5 метра, иначе сидящим будет неудобно тянуться к блюдам, убеждены эксперты электронного журнала «Дом советов». При выборе важно также ориентироваться на количество посадочных мест по формуле «семья + 2». Такие материалы, как массив дерева, натуральный камень, стекло, сделают большой обеденный стол очень тяжелым, практически недвижимым. Потому, если для вас принципиален вопрос легкого и безболезненного перемещения стола из комнаты в комнату, лучше обратить внимание на более легкие конструкции из других материалов. Для кухни лучше выбрать ламинированное покрытие.

В последнее время особенно популярна стеклянная мебель. Экологичность – еще одно преимущество такого кухонного стола. Стекло совершенно безопасно для человеческого здоровья и по экологичности может сравниться с древесиной. Оно не выделяет токсинов и не вызывает аллергии. Правда, есть у таких товаров и некоторые недостатки. Прозрачная поверхность стекла достаточно маркая, на ней остаются следы от пальцев, ладоней. Так что ухаживать за ним придется более тщательно и заметно чаще.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170127/kak_pravilno_vybrat_kukhonnyy_stol_99955.html
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Кухонный стол
Кухонный стол
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