Историю про «Малыша и Карлсона» собираются продолжить

«Союзмультфильм» намерен продолжить анимационную дилогию «Малыш и Карлсон», вот уже несколько десятилетий остающуюся в числе самых любимых детворой. С героями этого нестареющего мультика выросло не одно поколение. И вот переговоры о продолжении сейчас ведутся с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен. Правда, процедура согласования затянулась, тем не менее инициатива нашла положительную оценку со стороны наследников Линдгрен, которые предложили развить историю о Малыше и его сказочном друге. Пока еще не определен и конечный формат, скорее всего, это будет сериал. Говорят, Карлсона вновь не прочь озвучить народный артист РСФСР Василий Ливанов.

http://www.stapravda.ru/20170127/istoriyu_pro_malysha_i_karlsona_sobirayutsya_prodolzhit_99978.html