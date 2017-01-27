«Интервью», фильм-участник Канского фестиваля, покажут в Ставрополе 29 января

На Ставрополье начинает развиваться художественное кинопроизводство. В этом можно будет убедиться в предстоящее воскресенье, 29 января: в 15 часов в кинотеатре «Ставрополец» краевого центра состоится показ короткометражного художественного фильма «Интервью» – плод творческих усилий молодого ставропольского кинорежиссера и продюсера Д. Москвитина.

Опыт психологического триллера успел поучаствовать в официальной конкурсной программе (в своем жанре) Каннского кинофестиваля – 2016 и еще в 11 мировых фестивалях.

На главные роли режиссер пригласил актеров Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова Игоря Барташа, Владислава Таранова и Елену Днепровскую. Встретиться с творческой группой фильма поклонники современного кинематографа смогут в феврале на очередном заседании клуба «Беседы о кино» краевой универсальной библиотеки (ведущий – киновед Геннадий Хазанов).

http://www.stapravda.ru/20170127/intervyu_filmuchastnik_kanskogo_festivalya_pokazhut_v_stavropole_99950.html