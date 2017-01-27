2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
27 января 2017 г.
Триллер по-ставропольски / «Ставропольская правда» от 27 января 2017 г.

«Интервью», фильм-участник Канского фестиваля, покажут в Ставрополе 29 января

На Ставрополье начинает развиваться художественное кинопроизводство. В этом можно будет убедиться в предстоящее воскресенье, 29 января: в 15 часов в кинотеатре «Ставрополец» краевого центра состоится показ короткометражного художественного фильма «Интервью» – плод творческих усилий молодого ставропольского кинорежиссера и продюсера Д. Москвитина.

Опыт психологического триллера успел поучаствовать в официальной конкурсной программе (в своем жанре) Каннского кинофестиваля – 2016 и еще в 11 мировых фестивалях.

На главные роли режиссер пригласил актеров Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова Игоря Барташа, Владислава Таранова и Елену Днепровскую. Встретиться с творческой группой фильма поклонники современного кинематографа смогут в феврале на очередном заседании клуба «Беседы о кино» краевой универсальной библиотеки (ведущий – киновед Геннадий Хазанов).

 

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170127/intervyu_filmuchastnik_kanskogo_festivalya_pokazhut_v_stavropole_99950.html
Фотография к статье «Интервью», фильм-участник Канского фестиваля, покажут в Ставрополе 29 января
Триллер «Интервью» ставропольского режиссера Дмитрия Москвитина.
Триллер «Интервью» ставропольского режиссера Дмитрия Москвитина.
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Кино
«Викинг» Андрея Кравчука вошел в список самых кассовых и обсуждаемых фильмов
«Интервью», фильм-участник Канского фестиваля, покажут в Ставрополе 29 января
Режиссер «Интервью» рассказал о съемках фильма в Ставрополе
«Интервью» ставропольских режиссеров показали на Каннском фестивале
Пятигорск станет съемочной площадкой для экранизации эпопеи «Хождение по мукам»
Ставрополь
Школа музыкально-педагогического и исполнительского мастерства откроется в Ставрополе 6 февраля
В Ставрополе пройдут показы фестиваля «Золотая Маска»
Выставка легендарного архитектора Анатолия Лысякова открылась в Ставрополе
В ставропольской кадетской школе стартовала военизированная эстафета
Выставка «В дружной семье муз» ставропольских мастеров достойна лучших музеев страны

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!