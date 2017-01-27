Грабитель напал на женщину и убил ее в ставропольском селе Надежда

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений разбой и убийство.

Вечером 26 января неизвестный пробрался в одно из домовладений в селе Надежде Шпаковского района и напал на жившую там 53-летнюю женщину, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР. Злоумышленник избил женщину, целя в голову. Потерпевшая умерла на месте. После этого неизвестный забрал 3 500 рублей и скрылся.

http://www.stapravda.ru/20170127/grabitel_napal_na_zhenschinu_i_ubil_ee_v_stavropolskom_sele_nade_100008.html