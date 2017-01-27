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27 января 2017 г.

Фиктивная регистрация иностранца обошлась жительнице Невинномысска в 10 тысяч рублей

В Невинномысске предприимчивая гражданка, у которой в собственности имеется жилое помещение, поставила в нем на учет иностранного гражданина. Однако на самом деле мужчина не собирался находиться по фиктивному месту пребывания ни единой минуты. Вскоре обман вскрылся и хозяйке жилья, которая, с ее слов, заработала на «операции» одну тысячу рублей, пришлось отвечать за содеянное по закону.

Как сообщила А. Попова, помощник мирового судьи судебного участка №2 Невинномысска, свою вину в фиктивной постановке на учет иностранца гражданка признала полностью. Вердикт органа правосудия таков: женщина выплатит штраф в доход государства в размере 10000 рублей.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170127/fiktivnaya_registratsiya_inostrantsa_oboshlas_zhitelnitse_nevinn_100015.html
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