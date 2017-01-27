Два пешехода попали под колеса «Шкоды» в Ставропольском крае

26 января в 21 час 30 минут водитель автомашины «Шкода Фелиция», на 80-м километре автодороге «Янкуль – Новый Бешпагир – Грачевка» не заметил «Нивы», стоявшей на проезжей части после ДТП, сбил двух мужчин, которые осматривали автомобиль. Об этом ЧП рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 30-летний и 40-летний жители села Бешпангир были доставлены в больницу с травмами головы. Световозвращающих элементов на одежде пострадавших не было. За рулем иномарки находился 30-летний житель села Надежда.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170127/dva_peshekhoda_popali_pod_kolesa_shkody_v_stavropolskom_krae_100009.html