Более миллиона рублей похитил с банковских карт заключенный на Ставрополье

В прокуратуре края, сообщает пресс-служба ведомства, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего ставропольчанина Владимира Фомина. Он обвиняется в мошенничестве. Находясь в исправительной колонии, он с июля по октябрь 2015 года подыскивал объявления о продаже товаров на сайте «Авито» и в газете «Из рук в руки». Потом он звонил продавцам и представлялся покупателем. Фомин убеждал собеседников подключить услугу «Мобильный банк» на его номер. После этого он входил в «Сбербанк Онлайн», вводил полученные в смс-сообщении идентификаторы пользователя и пароли к ним. Получив доступ к личным страницам, он переводил средства со счетов потерпевших на подконтрольные ему счета. Всего Фомин украл более 1 миллиона 127 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170127/bolee_milliona_rubley_pokhitil_s_bankovskikh_kart_zaklyuchennyy__99987.html