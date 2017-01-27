АЗС «Ставнефти» работают без разрешительной документации

Прокуратура Промышленного района Ставрополя провела проверку работы автозаправочной станции ООО «Ставнефть» на проспекте Кулакова. Выяснилось, что практически на треть превышены наружные размеры АЗС. Комитет градостроительства администрации Ставрополя разрешение на реконструкцию капитального объекта не выдавал. Прокуратура района в отношении юридического лица ООО «Ставнефть» и руководителя организации возбудила дела об административном правонарушении за реконструкцию объектов капитального строительства без разрешения на строительство, эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения. 17 ноября 2016 прокуратура района направила в суд исковое заявление о приведении объекта капитального строительства в соответствие с разрешительной документацией. Заявление еще не рассмотрено.

Напомним, что ранее прокуратура района, проверяя три автозаправочных станций ООО «Ставнефть» на улице Доваторцев, еще одной на проспекте Кулакова, на улице 4-я Промышленная краевого центра выявила грубые нарушения норм земельного, градостроительного и иного законодательства. Не было правоустанавливающей документации на земельные участки и разрешительной документации на строительство АЗС. Нарушались права потребителей. Прокуратура района подала исковые заявления в суд об освобождении занятых под автозаправочную станцию земельных участков от расположенных на них объектов путем их демонтажа, приведении земельных участков в первоначальное состояние. Все заявления были рассмотрены и удовлетворены в сентябре 2016 года.

ООО «Ставнефть» указанные решения обжаловала в апелляционном порядке. Определениями Ставропольского краевого суда решения суда первой инстанции оставлены без изменения. Исполнение вступивших в законную силу судебных решений находится на контроле в прокуратуре района, подчеркнули в пресс-службе прокуратуры края.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170127/azs_stavnefti_rabotayut_bez_razreshitelnoy_dokumentatsii_99970.html