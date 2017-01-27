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27 января 2017 г.

Австралийцы оценят новую породу овец, выведенную на Ставрополье

На Ставрополье ожидают приезд ведущих овцеводов Австралии. На базе СХА (колхоз) «Родина» Апанасенковского района прошло региональное совещание о селекционно-племенной работе новой породы овец — российский мясной меринос.

Напомним, в государственный реестр селекционных достижений она была внесена в конце прошлого года. Работа по выведению новой породы велась с 2004 года на базе шести ставропольских отраслевых племзаводов, сообщили во Всероссийском НИИ овцеводства и козоводства. Ставропольские ученые называют это достижение началом нового направления в овцеводстве – разведения мериносовых овец с хорошо выраженной мясной продуктивностью. По этому пути пошли овцеводы Южной Африки (Аргентины, Уругвая) и Австралии. Как отметил генеральный директор Национального союза овцеводов Михаил Егоров, процесс совершенствования новой породы будет продолжен. Речь, в частности, идет об обмене племенными животными между хозяйствами, а также приобретении исходного материала в Австралии. Директор ВНИИОК Марина Селионова предложила принять единый план селекционно-племенной работы в этом направлении на пять лет. Она также рассказала об участии в форуме Всемирной Федерации по разведению мериносов в Австралии. В завершение встречи обсудили предстоящий приезд на Ставрополье ведущих овцеводов этой страны, которые оценят элитное поголовье, выращенное у нас в крае и проведут мастер-класс для региональных специалистов и ученых-овцеводов.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170127/avstraliytsy_otsenyat_novuyu_porodu_ovets_vyvedennuyu_na_stavrop_99952.html
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