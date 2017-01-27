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27 января 2017 г.

4 человека пострадали при столкновении двух легковушек в Железноводске

26 января около 21 часа на 367-м километре федеральной трассы «Кавказ» водитель автомобиля «Мицубиши» ошибся при выборе небезопасной для движения скорости, не справился с управлением, автомобиль занесло, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой Калина». В больницу попали водитель иномарки и семья – водитель и два пассажира «Калины» – в реанимацию, в том числе 12-летний мальчик, который ехал на заднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности. Автомашиной «Митсубиши» управлял 46-летний житель Пятигорска, который за последние два года несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170127/4_cheloveka_postradali_pri_stolknovenii_dvukh_legkovushek_v_zhel_100010.html
Фотография к статье 4 человека пострадали при столкновении двух легковушек в Железноводске
4 человека пострадали при столкновении двух легковушек в Железноводске
4 человека пострадали при столкновении двух легковушек в Железноводске
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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