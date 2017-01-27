Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
27 января 2017 г.

28 января пройдет краевое собрание родителей девятиклассников

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 28 января 2017 года проводит краевое родительское собрание для родителей (законных представителей) учащихся 9-х классов в режиме видео-конференц-связи по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам в 2017 году. Родительское собрание состоится в 11:00 часов на базе центров дистанционного обучения в муниципальных районах/городских округах края и в актовом зале министерства образования и молодежной политики СК. Для участия необходимо обращаться в органы управления образованием местных администраций. Проводит собрание первый заместитель министра образования и молодежной политики края Наталья Александровна Лаврова. Будут обсуждаться вопросы подготовки к ГИА-9 в 2017 году, особенности подготовки к сдаче экзаменов по обязательным предметам (русский язык и математика), а также предметов по выбору.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170127/28_yanvarya_proydet_kraevoe_sobranie_roditeley_devyatiklassnikov_99996.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Ставрополь
Выставка «В дружной семье муз» ставропольских мастеров достойна лучших музеев страны
28 января пройдет краевое собрание родителей девятиклассников
Писателя-земляка Аркадия Первенцева вспоминали кадеты в Ставрополе
Монастырь и три семьи судятся из-за недвижимости в Ставрополе
Как стать лидером?
Образование
Новый детский сад «Мамонтенок» открывается в Пятигорске
Синдром филолога, или Горе от ума 
Состязания в конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года» проходят в Ставрополе
17 новых автобусов передали школам Ставрополья
Ряды ставропольских юнармейцев пополнились на 150 человек

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!