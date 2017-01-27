28 января пройдет краевое собрание родителей девятиклассников

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 28 января 2017 года проводит краевое родительское собрание для родителей (законных представителей) учащихся 9-х классов в режиме видео-конференц-связи по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам в 2017 году. Родительское собрание состоится в 11:00 часов на базе центров дистанционного обучения в муниципальных районах/городских округах края и в актовом зале министерства образования и молодежной политики СК. Для участия необходимо обращаться в органы управления образованием местных администраций. Проводит собрание первый заместитель министра образования и молодежной политики края Наталья Александровна Лаврова. Будут обсуждаться вопросы подготовки к ГИА-9 в 2017 году, особенности подготовки к сдаче экзаменов по обязательным предметам (русский язык и математика), а также предметов по выбору.

http://www.stapravda.ru/20170127/28_yanvarya_proydet_kraevoe_sobranie_roditeley_devyatiklassnikov_99996.html