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26 января 2017 г.

Жителей Ставрополья ждут новинки в «Гармонии»

Для Строительной группы «Третий Рим» 2017 год оказался более чем успешным. Продажи недвижимости в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя выросли на 46%. Как показала статистика, наибольшей популярностью у покупателей пользовались квартиры и практичные таунхаусы.

В 2016 году у клиентов компании появилась отличная возможность приобрести жилье в районе «Гармония» с ремонтом и мебелью в концепции «заходи и живи». В данном формате можно купить квартиры и таунхаусы. Мебель и сантехника входят в стоимость продаваемых объектов. Проекты дизайнов разрабатываются, в том числе, в классическом и скандинавском стилях.

В прошлом году Строительная группа «Третий Рим» также открыла продажи новых видов домов. Среди них флэтхаусы, рассчитанные на проживание 3-4-х семей, и евротаунхаусы — дома европейского типа с улучшенной планировкой и декоративной штукатуркой фасада.

В 2017 году покупатели могут рассчитывать на приобретение очередных новинок: 3-х и 4-х комнатных квартир в четырехэтажных новостройках, строительство которых уже начато. Появятся в продаже также и одноэтажные коттеджи с земельными участками.

Жителей Ставропольского края «Гармония» привлекает не только за счет привлекательной стоимости жилья. В районе быстрыми темпами идет строительство объектов инфраструктуры. Возводятся храм, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Последний должен открыть свои двери этой весной. На глазах преображается аллея Ласточек — появляются новые арт-объекты, детские площадки и спортивные тренажеры.

Улучшилось и качество обслуживания покупателей. Несколько дней назад открылся новый отдел продаж Строительной группы по адресу: г. Михайловск, жилой район «Гармония», ул. Ишкова, 99/1. В новом офисе предусмотрено все для комфортного обслуживания клиентов: от зоны встречи посетителей до детской игровой комнаты. Более подробная информация о жилом районе «Гармония» доступна на официальном сайте компании по ссылке.

http://www.stapravda.ru/20170126/zhiteley_stavropolya_zhdut_novinki_v_garmonii_99930.html
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Жителей Ставрополья ждут новинки в «Гармонии»
Жителей Ставрополья ждут новинки в «Гармонии»
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