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26 января 2017 г.

Вор похитил выручку цветочного магазина в Кисловодске

В городской отдел внутренних дел Кисловодска обратилась местная жительница и сообщила, что из ее цветочного магазина пропали деньги. Полицейские установили, что ранее судимый гражданин, укравший деньги, воспользовался временным отсутствием хозяйки. Его задержали на территории соседнего региона, украденные деньги он, увы, успел потратить, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170126/vor_pokhitil_vyruchku_tsvetochnogo_magazina_v_kislovodske_99966.html
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