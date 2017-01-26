В Пятигорске водитель въехал в каменное ограждение, пострадали двое

25 января в 15 часов в Пятигорске водитель автомобиля «ВАЗ-21101» был небрежен при выборе скоростного режима, в результате налетел на каменное ограждение, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Потом он выехал на «встречку», где врезался «Ладу Ларгус», и, в заключение, столкнулся с деревом. 46-летний водитель и 26-летний пассажир доставлены в больницу. Оба пострадавших – жители станицы Константиновская.

http://www.stapravda.ru/20170126/v_pyatigorske_voditel_vekhal_v_kamennoe_ograzhdenie_postradali_d_99949.html